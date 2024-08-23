Росіяни активно атакують на двох напрямках. Генштаб описав ситуацію на фронті

Станом на вечір 23 серпня російські загарбники 79 разів атакував позиції українських військ. Найбільш активно ворог діє на Покровському та Курахівському напрямках, де провів більше третини від усіх атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

Як зазначили у Генштабі, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей.

Також відомо про те, що за сьогодні ворожа авіація завдала 14 ударів із застосуванням 20 КАБів по території Курської області РФ.

Ситуація на напрямках

Сьогодні на Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районах Глибокого, Стариці та Вовчанська. На даний час три бойових зіткнення триває.

Дев’ять разів ворог атакував на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми поблизу Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки. Два боєзіткнення досі триває. Ворог активно застосовує авіацію, скинувши уже на райони населених пунктів Новоосинове, Богуславка та Кругляківка десять КАБів.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Дружелюбівка, Новосадове, Невське, Торське та Терни. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили уже вісім ворожих атак. Поблизу Тернів триває бій.

Продовжуються бої на Сіверському напрямку, противник атакував поблизу Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного сім разів, намагаючись захопити українські позиції. Наші оборонці відбили всі атаки.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурмових дії поблизу Іванівського та Калинівки. Поблизу Калинівки два боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає п’ять. Ворог атакує біля населених пунктів Неліпівка та Торецьк. Наші захисники дають гідну відсіч противнику, три атаки вже відбито, ще дві - триває. Авіація агресора завдала ударів по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами.

Найгарячіша ділянка фронту - Покровський напрямок. Так, з початку доби, окупанти здійснили вже 20 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого та Зеленого Поля. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже відбили 11 атак противника, дев’ять боєзіткнень ще тривають.

Не проста ситуація і на Курахівському напрямку, де загарбники 15 разів атакували наші підрозділи, намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Бої тривають в п’яти локаціях.

На Времівському напрямку росіяни сім разів йшли в наступ на позиції українських військ. Поблизу Вугледара, Водяного та Костянтинівки вже відбито три ворожих атаки, бої тривають поблизу Водяного.

На інших напрямках на даний час ворог активних дій не веде, проте, задіює бомбардувальну та штурмову авіацію, обстрілює позиції українських військ та населені пункти з артилерійського озброєння та РСЗВ.