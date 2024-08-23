Понад 605 тисяч окупантів загинули на війні проти України: оновлені втрати РФ
Росія втратила на війні проти України вже понад 605 тисяч солдатів. Лише за останню добу ЗСУ знищили 1190 росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 23 серпня 2024 року склали:
- особового складу - близько 605330 (+1190) осіб;
- танків - 8533 (+4) од;
- бойових броньованих машин - 16599 (+32) од;
- артилерійських систем - 17307 (+45) од;
- РСЗВ - 1167 (+1) од;
- засоби ППО - 932 (+1) од;
- літаків - 367 (+0) од;
- гелікоптерів - 328 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 14025 (+27);
- крилаті ракети - 2442 (+0);
- кораблі /катери - 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 23329 (+49) од;
- спеціальна техніка - 2910 (+6).
Росія втрачає свою армію
Кремлівський режим приховує втрати своїх окупаційних військ. Невідомі також втрати найманців та інших воєнізованих формувань.
Нагадаємо, що бійцям СБУ у Курській області вдалося взяти у полон відразу 102 російських військовослужбовців. Це наймасовіше взяття росіян в полон, яке вдалося провести за один раз. Серед полонених, зокрема, були солдати кадирівського підрозділу "Ахмат".
За даними ЗМІ, для поповнення живої сили росіяни кинули у Курську область так звану "космічну бригаду" повітряно-космічних сил РФ. Вояк записали у підрозділ мотострілків.
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