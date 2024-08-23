Россияне активно атакуют на двух направлениях. Генштаб описал ситуацию на фронте
По состоянию на вечер 23 августа российские захватчики 79 раз атаковали позиции украинских войск. Наиболее активно враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, где провел более трети всех атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Вражеские обстрелы
Как отметили в Генштабе, продолжают подвергаться российским артиллерийским обстрелам приграничные районы Сумской и Черниговской областей.
Также известно о том, что сегодня вражеская авиация нанесла 14 ударов с применением 20 КАБов по территории Курской области РФ.
Ситуация на направлениях
Сегодня на Харьковском направлении российские террористы четыре раза штурмовали позиции наших подразделений в Глубоком, Старице и Волчанске. В настоящее время три боевых столкновения продолжаются.
Девять раз враг атаковал на Купянском направлении. Украинские защитники отбивают вражеские штурмы вблизи Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки. Два боестолкновения до сих пор продолжается. Враг активно применяет авиацию, сбросив уже на районы населенных пунктов Новоосиново, Богуславку и Кругляковку десять КАБов.
В Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосадово, Невское, Торское и Терны. С начала суток на этом направлении украинские воины отразили уже восемь вражеских атак. Возле Тернов продолжается бой.
Продолжаются бои на Северском направлении, противник атаковал вблизи Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного семь раз, пытаясь захватить украинские позиции. Наши защитники отразили все атаки.
На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурмовых действия вблизи Ивановского и Калиновки. Вблизи Калиновки два боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет пять. Враг атакует возле населенных пунктов Нелиповка и Торецк. Наши защитники дают достойный отпор противнику, три атаки уже отбиты, еще две - продолжается. Авиация агрессора нанесла удары по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.
Самый горячий участок фронта - Покровское направление. Так, с начала суток, оккупанты предприняли уже 20 попыток атаковать наших защитников в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. Силы обороны, сдерживая враждебный напор, уже отразили 11 атак противника, девять боестолкновений еще продолжаются.
Не простая ситуация и на Кураховском направлении, где захватчики 15 раз атаковали наши подразделения, пытались продвинуться вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои продолжаются в пяти локациях.
На Времивском направлении россияне семь раз шли в наступление на позиции украинских войск. Вблизи Угледара, Водяного и Константиновки уже отбиты три вражеских атаки, бои продолжаются возле Водяного.
В других направлениях в настоящее время враг активных действий не ведет, однако задействует бомбардировочную и штурмовую авиацию, обстреливает позиции украинских войск и населенные пункты по артиллерийскому вооружению и РСЗО.
Ситуация на фронте и потери РФ
По данным Генштаба, за прошедшие сутки, 22 августа, на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения на разных направлениях.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла на войне против Украины уже более 605 тысяч солдат. Только за последние сутки Силы обороны ликвидировали 1190 россиян.
Также ВСУ вчера уничтожили 4 танка, 32 ББМ, 45 артсистем и другую технику врага.
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