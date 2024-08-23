Сили оборони відбили 144 атаки росіян: оновлена ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 144 бойових зіткнення на різних напрямках фронту.

Російські війська завдали одного ракетного удару по українських позиціях, здійснили 67 авіаударів, скинувши 79 керованих авіабомб (КАБ), а також провели 4483 обстріли, зокрема 176 разів із використанням реактивних систем залпового вогню (РСЗВ).

Українські Сили оборони активно протидіяли атакам противника, завдаючи ударів по позиціях російських військ. Авіація та артилерія ЗСУ здійснили 16 ударів по скупченню особового складу та техніки окупантів, а також по п’яти засобах артилерії, пункту управління та важливому об’єкту ворога.

На Харківському напрямку відбулося дві атаки ворога в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксовано 15 ворожих атак, зокрема поблизу Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку російські сили здійснили 11 штурмів у районах восьми населених пунктів, найбільше - біля Макіївки та Новосадового. На Сіверському напрямку українські захисники відбили сім штурмових дій, зокрема поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів, зосередивши зусилля в районах Іванівського та Часового Яру. На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак за підтримки авіації.

Найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 53 у районах 11 населених пунктів. На Курахівському напрямку українські сили відбили 20 спроб ворога просунутись уперед.

Ситуація на інших напрямках залишається напруженою, але без суттєвих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Триває операція Сил оборони в Курській області.

Українські військові продовжують завдавати російським військам значних втрат у живій силі та техніці, порушуючи систему їхньої логістики та виснажуючи бойовий потенціал противника.