Росіяни активізуються на сході, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Луганська область

14 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Змін лінії фронту на цій території не підтверджено. Джерела повідомляли про бої на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового біля Стельмахівки і Табаївки; на захід від Сватового біля Першотравневого; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Операція №2 - Донецька область

У районі Бахмута 14 березня тривали позиційні бої, але змін на лінії фронту не зафіксовано. Бойові дії відбувалися на різних напрямках: на північний захід від Бахмута біля Богданівки, на захід від Бахмута біля Іванівського, на сході від Часового Яру, на південний захід біля Кліщіївки, а також на південь від Бахмута неподалік від Нью-Йорка.

Також тривали бої на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського. Підрозділи російської 6-ої мотострілецької дивізії рухались в районі Кліщіївки та Андріївки на південний захід від Бахмута. Крім того, бригада морської піхоти з Північного флоту Росії зафіксована біля Богданівки.

У ході тривалих позиційних боїв, які тривали 14 березня російські війська просунулися в Бердичах, що на північному заході від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 і 14 березня, показали, що російські війська продовжували рухатися вздовж вулиць Миру і Казберова в центрі Бердичів.

Битви продовжувалися на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного і Невельського. Українські сили продовжують утримувати свої позиції там.

14 березня тривали позиційні бої на захід і південний захід від міста Донецька, проте без підтверджених змін у лінії фронту. Битви тривали на захід від Донецька, особливо в районі міста Красногорівки та Георгіївки, а також на південний захід від Донецька біля населених пунктів Новомихайлівка, Побєда та Володимирівка.

Український офіцер зазначив, що російські війська сконцентрувалися на Новопавлівському напрямку та перекинули тактичні резерви в район після захоплення Авдіївки. Російські війська діяли біля Красногорівки в районі 11-ї армії ВПС і ППО, а також поблизу Вугледара, де була присутня 238-а артилерійська бригада.

Також 14 березня в районі кордону Донецької та Запорізької областей тривали позиційні бої. Російські та українські джерела повідомляли про бої на південь від Великої Новосілки біля Старомайорського, на південний схід від Великої Новосілки біля Новодонецького та на південь від Золотої Ниви, а також на південний схід від Гуляйполя на північ від Новоселівки.

305-а артилерійська бригада (5-а ОАБр, ЕМД) продовжувала діяти поблизу Великої Новосілки. Дмитро Лиховій, повідомив, що російські війська активізували наступальні операції в Донецькій та Запорізькій областях, включаючи Таврійський напрямок від Авдіївки до заходу Запорізької області, вранці 14 березня. Він додав, що о 08:00 за місцевим часом 14 березня тривали 13 бойових дій, 12 з яких проходило в Донецькій області та одна у Запорізькій.

"Південна вісь"

Російська мета полягає в утриманні позицій на передовій та забезпеченні безпеки тилових районів від ударів українських сил. Геолокаційні кадри, що були опубліковані 14 березня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового в Запорізькій області. Позиційні бої тривають неподалік від Роботиного та Вербового. Частини 429-го мотострілецького полку продовжують діяти на Запорізькому напрямку.