Росіяни активізуються на сході, позиційні бої точаться на більшості напрямків: карти ISW

Російські війська просунулися на захід від Авдіївки та Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви для участі у боях на сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
14 березня тривали позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Змін лінії фронту на цій території не підтверджено. Джерела повідомляли про бої на північний схід від Куп’янська біля Синьківки; на північний захід від Сватового біля Стельмахівки і Табаївки; на захід від Сватового біля Першотравневого; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.
У районі Бахмута 14 березня тривали позиційні бої, але змін на лінії фронту не зафіксовано. Бойові дії відбувалися на різних напрямках: на північний захід від Бахмута біля Богданівки, на захід від Бахмута біля Іванівського, на сході від Часового Яру, на південний захід біля Кліщіївки, а також на південь від Бахмута неподалік від Нью-Йорка.
Також тривали бої на північний схід від Бахмута поблизу Верхньокам'янського. Підрозділи російської 6-ої мотострілецької дивізії рухались в районі Кліщіївки та Андріївки на південний захід від Бахмута. Крім того, бригада морської піхоти з Північного флоту Росії зафіксована біля Богданівки.
Битви продовжувалися на різних напрямках: на північний захід від Авдіївки біля Бердичів та Новобахмутівки; на захід від Авдіївки біля Орлівки, Тоненького і Семенівки; і на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного і Невельського. Українські сили продовжують утримувати свої позиції там.
Український офіцер зазначив, що російські війська сконцентрувалися на Новопавлівському напрямку та перекинули тактичні резерви в район після захоплення Авдіївки. Російські війська діяли біля Красногорівки в районі 11-ї армії ВПС і ППО, а також поблизу Вугледара, де була присутня 238-а артилерійська бригада.
305-а артилерійська бригада (5-а ОАБр, ЕМД) продовжувала діяти поблизу Великої Новосілки. Дмитро Лиховій, повідомив, що російські війська активізували наступальні операції в Донецькій та Запорізькій областях, включаючи Таврійський напрямок від Авдіївки до заходу Запорізької області, вранці 14 березня. Він додав, що о 08:00 за місцевим часом 14 березня тривали 13 бойових дій, 12 з яких проходило в Донецькій області та одна у Запорізькій.
Російська мета полягає в утриманні позицій на передовій та забезпеченні безпеки тилових районів від ударів українських сил. Геолокаційні кадри, що були опубліковані 14 березня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Вербового в Запорізькій області. Позиційні бої тривають неподалік від Роботиного та Вербового. Частини 429-го мотострілецького полку продовжують діяти на Запорізькому напрямку.
Нагадаємо, росіяни розміщують військову техніку в житлових кварталах Бєлгородської області. Місцеві жителі скаржаться, що росіяни розміщують свої реактивні системи залпового вогню "Град" у житлових кварталах, аби звідти вести вогонь.
Крім того, в Білому домі відреагували на нову ідею спікера Джонсона щодо допомоги Україні, що передбачає 60 млрд доларів підтримки.Ця версія законопроєкту, на думку Джона Кірбі, відповідає інтересам національної безпеки США.
Він зазначив: "Ми вважаємо, що той законопроєкт, який було ухвалено в Сенаті, дуже добре відповідає нашому бажанню продовжувати підтримувати Україну та потребам оборони України та Ізраїлю".
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