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Росіяни розміщують військову техніку у житлових кварталах Бєлгородської області (перехоплення)

Бєлгородська область, Четвер 14 березня 2024 22:49
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Росіяни розміщують військову техніку у житлових кварталах Бєлгородської області (перехоплення) Ілюстративне фото: росіяни розміщують військову техніку у житлових кварталах Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти після прориву кордону перекидають свою техніку до житлових кварталів Бєлгородської області. Мешканці чують вибухи від стрілянини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Місцеві жителі скаржаться, що росіяни розміщують свої реактивні системи залпового вогню "Град" у житлових кварталах.

Звідти окупанти ведуть вогонь, що не дає спокою цивільним. Зокрема, одна з мешканок розповідає, що "не могла спати всю ніч".

Прорив кордону з Росією

Нагадаємо, кілька днів тому "Російський добровольчий корпус" спільно з двома іншими підрозділами прорвали кордон із Росією. Їхні солдати зайшли на територію кількох областей.

Добровольці вже кілька разів закликали мешканців Бєлгородської та Курської областей евакуюватись.

Але сьогодні, 14 березня, джерела РБК-Україна в українській розвідці повідомили, що російська влада блокує евакуацію цивільних у Бєлгородській області.

Цю інформацію підтвердив представник ГУР Андрій Юсов. Він розповів, що росіяни використовують цивільних як "живий щит".

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