Россияне активизируются на востоке, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Восход Украины. Операция №1 - Луганская область

14 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Изменение линии фронта на этой территории не подтверждено. Источники сообщали о боях северо-восточнее Купянска возле Синьковки; северо-западнее Сватового возле Стельмаховки и Табаевки; к западу от Сватового возле Первомайского; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; к югу от Кременной возле Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

В районе Бахмута 14 марта продолжались позиционные бои, но перемены на линии фронта не зафиксированы. Боевые действия происходили на разных направлениях: к северо-западу от Бахмута возле Богдановки, к западу от Бахмута возле Ивановского, к востоку от Временного Яра, к юго-западу у Клещиевки, а также к югу от Бахмута неподалеку от Нью-Йорка.

Также продолжались бои северо-восточнее Бахмута близ Верхнекаменского. Подразделения русской 6-й мотострелковой дивизии двигались в районе Клищиевки и Андреевки юго-западнее Бахмута. Кроме того, бригада морской пехоты из Северного флота России зафиксирована у Богдановки.

В ходе длительных позиционных боев, продолжавшихся 14 марта российские войска продвинулись в Бердичах, на северо-западе от Авдеевки. Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 марта, показали, что российские войска продолжали двигаться вдоль улиц Мира и Казберова в центре Бердичева.

Сражения продолжались на разных направлениях: к северо-западу от Авдеевки возле Бердичев и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Орловки, Тоненького и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского. Украинские силы продолжают удерживать свои позиции там.

14 марта продолжались позиционные бои западнее и юго-западнее города Донецка, однако без подтвержденных изменений в линии фронта. Сражения продолжались западнее Донецка, особенно в районе города Красногоровки и Георгиевки, а также юго-западнее Донецка возле населенных пунктов Новомихайловка, Победа и Владимировка.

Украинский офицер отметил, что российские войска сконцентрировались на Новопавловском направлении и опрокинули тактические резервы в район после захвата Авдеевки. Российские войска действовали возле Красногоровки в районе 11-й армии ВВС и ПВО, а также вблизи Угледара, где присутствовала 238-я артиллерийская бригада.

Также 14 марта в районе границы Донецкой и Запорожской областей шли позиционные бои. Российские и украинские источники сообщали о боях к югу от Великой Новоселки возле Старомайорского, к юго-востоку от Великой Новоселки возле Новодонецкого и к югу от Золотой Нивы, а также к юго-востоку от Гуляйполя к северу от Новоселовки.

305-я артиллерийская бригада (5-я ОАБр, ЭМД) продолжала действовать вблизи Великой Новоселки. Дмитрий Лиховой сообщил, что российские войска активизировали наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, включая Таврическое направление от Авдеевки до запада Запорожской области, утром 14 марта. Он добавил, что в 08:00 по местному времени 14 марта продолжалось 13 боевых действий, 12 из которых проходили в Донецкой области и одно в Запорожской.

"Южная ось"

Российская цель состоит в удержании позиций на передовой и безопасности тыловых районов от ударов украинских сил. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Вербового в Запорожской области. Позиционные бои продолжаются недалеко от Роботы и Вербового. Части 429 мотострелкового полка продолжают действовать на Запорожском направлении.