Россияне активизируются на востоке, позиционные бои идут на большинстве направлений: карты ISW

Российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
14 марта продолжались позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная. Изменение линии фронта на этой территории не подтверждено. Источники сообщали о боях северо-восточнее Купянска возле Синьковки; северо-западнее Сватового возле Стельмаховки и Табаевки; к западу от Сватового возле Первомайского; к западу от Кременной возле Тернов и Ямполевки; к югу от Кременной возле Белогоровки.
В районе Бахмута 14 марта продолжались позиционные бои, но перемены на линии фронта не зафиксированы. Боевые действия происходили на разных направлениях: к северо-западу от Бахмута возле Богдановки, к западу от Бахмута возле Ивановского, к востоку от Временного Яра, к юго-западу у Клещиевки, а также к югу от Бахмута неподалеку от Нью-Йорка.
Также продолжались бои северо-восточнее Бахмута близ Верхнекаменского. Подразделения русской 6-й мотострелковой дивизии двигались в районе Клищиевки и Андреевки юго-западнее Бахмута. Кроме того, бригада морской пехоты из Северного флота России зафиксирована у Богдановки.
Сражения продолжались на разных направлениях: к северо-западу от Авдеевки возле Бердичев и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Орловки, Тоненького и Семеновки; и юго-западнее Авдеевки у Первомайского, Водяного и Невельского. Украинские силы продолжают удерживать свои позиции там.
Украинский офицер отметил, что российские войска сконцентрировались на Новопавловском направлении и опрокинули тактические резервы в район после захвата Авдеевки. Российские войска действовали возле Красногоровки в районе 11-й армии ВВС и ПВО, а также вблизи Угледара, где присутствовала 238-я артиллерийская бригада.
305-я артиллерийская бригада (5-я ОАБр, ЭМД) продолжала действовать вблизи Великой Новоселки. Дмитрий Лиховой сообщил, что российские войска активизировали наступательные операции в Донецкой и Запорожской областях, включая Таврическое направление от Авдеевки до запада Запорожской области, утром 14 марта. Он добавил, что в 08:00 по местному времени 14 марта продолжалось 13 боевых действий, 12 из которых проходили в Донецкой области и одно в Запорожской.
Российская цель состоит в удержании позиций на передовой и безопасности тыловых районов от ударов украинских сил. Геолокационные кадры, опубликованные 14 марта, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Вербового в Запорожской области. Позиционные бои продолжаются недалеко от Роботы и Вербового. Части 429 мотострелкового полка продолжают действовать на Запорожском направлении.
Напомним, россияне размещают военную технику в жилых кварталах Белгородской области . Местные жители жалуются, что россияне размещают свои реактивные системы залпового огня "Град" в жилых кварталах, чтобы оттуда вести огонь.
Кроме того, в Белом доме отреагировали на новую идею спикера Джонсона относительно помощи Украине , предусматривающей 60 млрд долларов поддержки. Эта версия законопроекта, по мнению Джона Кирби, отвечает интересам национальной безопасности США.
Он отметил: "Мы считаем, что тот законопроект, который был принят в Сенате, очень хорошо отвечает нашему желанию продолжать поддерживать Украину и потребности обороны Украины и Израиля".
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