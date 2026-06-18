Росіяни активізувалися на прикордонні однієї з областей України, - ISW

Російські війська продовжують наступальні дії одразу на кількох напрямках, однак суттєвих проривів не зафіксовано. Водночас ворог активізувався на прикордонні Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як стверджують аналітики, на Сумщині ворог активізувався поблизу державного кордону. Зафіксовано спроби проникнення російських підрозділів у прикордонні райони, що свідчить про наміри ворога створити так звану буферну зону вздовж кордону.

Фото: ISW

На Харківському напрямку росіяни також здійснювали окремі інфільтраційні рейди поблизу Козачої Лопані та на північний схід від Харкова. Попри заяви росіян про просування, підтверджених змін лінії фронту немає.

Фото: ISW

У районі Куп'янська та Борової російські війська продовжують атаки, однак українські захисники стримують натиск. Водночас росіяни посилили удари дронами по дорогах та цивільній інфраструктурі в прифронтових районах Харківської області.

Фото: ISW

На Лиманському напрямку ворог намагався проводити розвідувально-штурмові дії та проникати в окремі населені пункти. Водночас українські військові успішно виявляють такі групи та завдають їм ударів.

Попри активну російську інформаційну кампанію про нібито значні успіхи в районі Лимана, незалежних підтверджень цих заяв немає.

Складною залишається ситуація поблизу Костянтинівки. Окупанти заявляють про просування в місті, однак українське командування наголошує, що Сили оборони утримують позиції, а кількість російських військових усередині населеного пункту залишається обмеженою.

Фото: ISW

На Покровському, Новопавлівському та Добропільському напрямках тривають інтенсивні бойові дії. Окупанти намагаються тиснути на українську оборону, проте підтверджених значних територіальних здобутків не мають.

Фото: ISW

У Запорізькій області російські війська також не досягли помітного просування. Навпаки, українські сили проводять контратаки поблизу Оріхова та завдають ударів по пунктах управління безпілотниками й інших військових об'єктах противника.

Фото: ISW

Водночас українські війська продовжують системно атакувати тилову інфраструктуру ворога. За останні дні під ударами опинилися склади боєприпасів, командні пункти, місця дислокації військ, логістичні маршрути на окупованих територіях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини.