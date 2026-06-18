Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу по нескольким направлениям, однако существенных прорывов не зафиксировано. В то же время противник активизировался на приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как утверждают аналитики, в Сумской области враг активизировался вблизи государственной границы. Зафиксированы попытки проникновения российских подразделений в приграничные районы, что свидетельствует о намерениях врага создать так называемую буферную зону вдоль границы.

Фото: ISW

На Харьковском направлении россияне также проводили отдельные инфильтрационные рейды вблизи Казачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова. Несмотря на заявления россиян о продвижении, подтвержденных изменений линии фронта нет.

Фото: ISW

В районе Купянска и Боровой российские войска продолжают атаки, однако украинские защитники сдерживают натиск. В то же время россияне усилили удары дронами по дорогам и гражданской инфраструктуре в прифронтовых районах Харьковской области.

Фото: ISW

На Лиманском направлении враг пытался проводить разведывательно-штурмовые действия и проникать в отдельные населенные пункты. В то же время украинские военные успешно выявляют такие группы и наносят по ним удары.

Несмотря на активную российскую информационную кампанию о якобы значительных успехах в районе Лимана, независимых подтверждений этих заявлений нет.

Сложной остается ситуация вблизи Константиновки. Оккупанты заявляют о продвижении в городе, однако украинское командование подчеркивает, что Силы обороны удерживают позиции, а количество российских военных внутри населенного пункта остается ограниченным.

Фото: ISW

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются оказать давление на украинскую оборону, однако подтвержденных значительных территориальных завоеваний у них нет.

Фото: ISW

В Запорожской области российские войска также не добились заметного продвижения. Напротив, украинские силы проводят контратаки вблизи Орехова и наносят удары по пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам противника.

Фото: ISW

В то же время украинские войска продолжают систематически атаковать тыловую инфраструктуру врага. За последние дни под ударами оказались склады боеприпасов, командные пункты, места дислокации войск, логистические маршруты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.