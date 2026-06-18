ua en ru
Чт, 18 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

09:35 18.06.2026 Чт
3 мин
Удается ли врагу продвигаться?
aimg Татьяна Степанова
Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW Фото: россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска продолжают наступательные действия сразу по нескольким направлениям, однако существенных прорывов не зафиксировано. В то же время противник активизировался на приграничье Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как утверждают аналитики, в Сумской области враг активизировался вблизи государственной границы. Зафиксированы попытки проникновения российских подразделений в приграничные районы, что свидетельствует о намерениях врага создать так называемую буферную зону вдоль границы.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

На Харьковском направлении россияне также проводили отдельные инфильтрационные рейды вблизи Казачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова. Несмотря на заявления россиян о продвижении, подтвержденных изменений линии фронта нет.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

Читайте также: «Карты» появились. Зеленский рассказал, как Украина перехватывает инициативу в войне

В районе Купянска и Боровой российские войска продолжают атаки, однако украинские защитники сдерживают натиск. В то же время россияне усилили удары дронами по дорогам и гражданской инфраструктуре в прифронтовых районах Харьковской области.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

На Лиманском направлении враг пытался проводить разведывательно-штурмовые действия и проникать в отдельные населенные пункты. В то же время украинские военные успешно выявляют такие группы и наносят по ним удары.

Несмотря на активную российскую информационную кампанию о якобы значительных успехах в районе Лимана, независимых подтверждений этих заявлений нет.

Сложной остается ситуация вблизи Константиновки. Оккупанты заявляют о продвижении в городе, однако украинское командование подчеркивает, что Силы обороны удерживают позиции, а количество российских военных внутри населенного пункта остается ограниченным.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются оказать давление на украинскую оборону, однако подтвержденных значительных территориальных завоеваний у них нет.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

В Запорожской области российские войска также не добились заметного продвижения. Напротив, украинские силы проводят контратаки вблизи Орехова и наносят удары по пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам противника.

Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW

Фото: ISW

В то же время украинские войска продолжают систематически атаковать тыловую инфраструктуру врага. За последние дни под ударами оказались склады боеприпасов, командные пункты, места дислокации войск, логистические маршруты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Ситуация на фронте

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытались наступать на 12 направлениях, однако почти везде утратили инициативу.

Медленное продвижение врага фиксируется лишь на двух-трех участках, где Россия сосредоточила огромное количество живой силы и техники.

В частности, Силы обороны добиваются успехов на Покровском направлении.

В то же время боевые действия не прекращаются, поскольку ни одна из сторон не намерена останавливать наступление на поле боя.

К тому же удары ВСУ по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы россиян по наступлениям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумская область Война в Украине
Новости
"Вся Москва горит!": все о последствиях массированной атаки на столицу России (фото, видео)
"Вся Москва горит!": все о последствиях массированной атаки на столицу России (фото, видео)
Аналитика
Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья
Мария Волощукредактор РБК-Украина Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья