Россияне активизировались на приграничье одной из областей Украины, - ISW
Российские войска продолжают наступательные действия сразу по нескольким направлениям, однако существенных прорывов не зафиксировано. В то же время противник активизировался на приграничье Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Как утверждают аналитики, в Сумской области враг активизировался вблизи государственной границы. Зафиксированы попытки проникновения российских подразделений в приграничные районы, что свидетельствует о намерениях врага создать так называемую буферную зону вдоль границы.
Фото: ISW
На Харьковском направлении россияне также проводили отдельные инфильтрационные рейды вблизи Казачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова. Несмотря на заявления россиян о продвижении, подтвержденных изменений линии фронта нет.
Фото: ISW
В районе Купянска и Боровой российские войска продолжают атаки, однако украинские защитники сдерживают натиск. В то же время россияне усилили удары дронами по дорогам и гражданской инфраструктуре в прифронтовых районах Харьковской области.
Фото: ISW
На Лиманском направлении враг пытался проводить разведывательно-штурмовые действия и проникать в отдельные населенные пункты. В то же время украинские военные успешно выявляют такие группы и наносят по ним удары.
Несмотря на активную российскую информационную кампанию о якобы значительных успехах в районе Лимана, независимых подтверждений этих заявлений нет.
Сложной остается ситуация вблизи Константиновки. Оккупанты заявляют о продвижении в городе, однако украинское командование подчеркивает, что Силы обороны удерживают позиции, а количество российских военных внутри населенного пункта остается ограниченным.
Фото: ISW
На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются оказать давление на украинскую оборону, однако подтвержденных значительных территориальных завоеваний у них нет.
Фото: ISW
В Запорожской области российские войска также не добились заметного продвижения. Напротив, украинские силы проводят контратаки вблизи Орехова и наносят удары по пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам противника.
Фото: ISW
В то же время украинские войска продолжают систематически атаковать тыловую инфраструктуру врага. За последние дни под ударами оказались склады боеприпасов, командные пункты, места дислокации войск, логистические маршруты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Ситуация на фронте
Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытались наступать на 12 направлениях, однако почти везде утратили инициативу.
Медленное продвижение врага фиксируется лишь на двух-трех участках, где Россия сосредоточила огромное количество живой силы и техники.
В частности, Силы обороны добиваются успехов на Покровском направлении.
В то же время боевые действия не прекращаются, поскольку ни одна из сторон не намерена останавливать наступление на поле боя.
К тому же удары ВСУ по мостам заблокировали наземные пути в Крым и срывают планы россиян по наступлениям.