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Росіяни активізували будівництво укріплень по всьому Криму, - АТЕШ

Крим, Вівторок 23 квітня 2024 16:02
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Росіяни активізували будівництво укріплень по всьому Криму, - АТЕШ Фото: російськіий військовий у Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські військові активізували будівництво фортифікаційних споруд по всій території тимчасово окупованого Криму, у тому числі біля берегової лінії, на адмінкордоні з Херсонською областю та в центрі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

"Агенти "АТЕШ" повідомляють, що окупанти розпочали активізацію будівництва фортифікаційних споруд по всьому Криму. Ми спостерігаємо цей процес біля берегової лінії на адміністративному кордоні з Херсонською областю, а також у центрі півострова", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що росіяни зводять нові окопи, зміцнюють старі та посилюють охорону логістичних об'єктів.

"Ймовірно, це відбувається на тлі надходження військової та фінансової допомоги для України з боку союзників. Новини про швидке надходження на озброєння СОУ балістичних ракет ATACMS дуже турбують російську владу. Адже ці ракети, у поєднанні з винищувачами F-16 та іншими засобами, можуть знищити так званий Кримський міст, що кардинально змінить ситуацію на полі бою", - припускають партизани.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України завдали ракетного удару по окупованому Джанкою. В українській розвідці розповіли, що внаслідок цього ворог втратив пускові установки до ЗРК С-400, радіолокаційні станції та іншу важливу техніку.

До того ж 21 квітня ранок у Севастополі розпочався з вибухів. Окупаційна адміністрація повідомила про відбиття атаки на корабель Росії, втім, в мережі заявили про "приліт".

"Кримский ветер" розповів про ймовірний удар по кораблю "Коммуна", а ВМС пізніше підтвердили цю інформацію.

Також видання The Guardian писало, що Головне управління розвідки Міноборони України готує удар по Кримському мосту вже в першій половині поточного року.

Представник розвідки Андрій Юсов прокоментував цю інформацію, зазначивши, що вона не нова, а сам міст є законною ціллю для українських військових.

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