Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії

Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, українські війська за минулу добу відбили близько 60 атак окупантів та знищили 5 станцій РЕБ росіян.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

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