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Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Україна, Понеділок 10 квітня 2023 08:26
Понад 600 окупантів та 11 безпілотників: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: Росія вже втратила понад 178 тисяч своїх солдатів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники за минулу добу знищили ще 670 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 178 820 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 10 квітня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 178820 (+670) осіб ліквідовано,
  • танків - 3637 (+1) од,
  • бойових броньованих машин - 7028 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2750 (+10) од,
  • РСЗВ - 534 (+1) од,
  • засоби ППО - 282 (+0) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 292 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2323 (+11),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5607 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 311 (+2).

Нагадаємо, українські війська за минулу добу відбили близько 60 атак окупантів та знищили 5 станцій РЕБ росіян.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

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