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У Харківській області вночі "приземлили" два дрони

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Харків, Понеділок 10 квітня 2023 09:12
У Харківській області вночі "приземлили" два дрони Фото: ППО збила два ворожих дрона у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили протиповітряної оборони збили два ворожих безпілотники у Харківській області. Це сталося в ніч на 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

За попередньою інформацією, військові "приземлили" дрон-камікадзе та розвідувальний безпілотник.

"Вночі нашою ППО в Харківській області знищено 2 ворожих БПЛА, ймовірно Шахед-136 та Гранат-4", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора ввечері, за даними мерії Маріуполя, у районі Азовського моря зафіксували дрон-камікадзе. Пізніше на півдні України оголосили повітряну тривогу.

За інформацією Генштабу ЗСУ, наші військові за минулу добу збили 11 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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