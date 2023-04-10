Прикордонники збили два дрони окупантів у Луганській області

Українські прикордонники збили два дрони російських окупантів. Це сталося у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

За словами прикордонників, один з російських дронів захисники "приземлили" сьогодні, 10 квітня, за допомогою РЕБ. Інший безпілотник збили вчора зі стрілецької зброї.

Фото: у Луганській області збили два безпілотники росіян (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня у Харківській області сили ППО збили дрон-камікадзе та розвідувальний безпілотник "Гранат-4".

За інформацією Генштабу ЗСУ, наші військові за минулу добу збили 11 російських безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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