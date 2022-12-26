ua ru
Пн, 26 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни 16 разів вдарили по Сумській області за пів години

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 26 грудня 2022 15:26
Росіяни 16 разів вдарили по Сумській області за пів години Ілюстративне фото: росіяни 16 разів вдарили по Сумській області за пів години (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У понеділок, 26 грудня, лише за пів години російські окупанти 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка", - сказано у повідомленні.

При цьому втрат серед особового складу та техніки немає. Даних про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.

Нагадаємо, на Різдво росіяни обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені приватні оселі місцевих мешканців та електромережі.

Окрім того, 24 грудня окупанти завдали 87 ударів по громадах Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна Росії проти України
NEWS
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
Зростання неминуче? Чого чекати від курсу долара і чи впливає він на ціни в Україні
DAILY
Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Ідея росіян взяти Київ від початку виглядає як авантюра