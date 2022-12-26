Росіяни 16 разів вдарили по Сумській області за пів години

У понеділок, 26 грудня, лише за пів години російські окупанти 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" .

"З 12:40 до 13:05 повідомили про 16 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, попередньо в район н.п. Сидорівка", - сказано у повідомленні.

При цьому втрат серед особового складу та техніки немає. Даних про пошкодження цивільної інфраструктури також не надходило.

Нагадаємо, на Різдво росіяни обстріляли дві громади Сумської області, внаслідок чого були пошкоджені приватні оселі місцевих мешканців та електромережі.

Окрім того, 24 грудня окупанти завдали 87 ударів по громадах Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.

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