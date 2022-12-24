Окупанти майже 90 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП та об'єкт інфраструктури
Російські війська сьогодні, 24 грудня, завдали 87 ударів по громад Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, зафіксовано 6 прильотів. У Середино-Будській громаді дві ворожі міни розірвалися на прикордонні. Також противник застосовував стрілецьку зброю.
По Ворожбянській громаді росіяни вели вогонь із артилерії. Було 15 прильотів. Пошкодження одержали лінії електропередач, а також об'єкт цивільної інфраструктури.
У Новослобідській громаді окупанти вдарили з артилерії, 14 прильотів. Істотних пошкоджень зазнав об'єкт цивільної інфраструктури.
Нагадаємо, 22 грудня територіальна оборона у Сумській області знищила диверсійну групу окупантів.
Також повідомлялося, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина у Сумській області. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.
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