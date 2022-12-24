Окупанти майже 90 разів обстріляли Сумську область: пошкоджено ЛЕП та об'єкт інфраструктури

Російські війська сьогодні, 24 грудня, завдали 87 ударів по громад Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.