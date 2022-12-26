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Россияне 16 раз ударили по Сумской области за полчаса

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Сумская область, Понедельник 26 декабря 2022 15:26
Россияне 16 раз ударили по Сумской области за полчаса Иллюстративное фото: россияне 16 раз ударили по Сумской области за полчаса (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Елизавета Драбкина

В понедельник, 26 декабря, всего за полчаса российские оккупанты 16 раз обстреляли пограничные Сумской области из минометов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

"С 12:40 до 13:05 сообщили о 16 приходах, вероятно из миномета 120 мм, предварительно в район н.п. Сидоровка", - говорится в сообщении.

При этом потерь среди личного состава и техники нет. Данных о повреждениях гражданской инфраструктуры также не поступало.

Напомним, на Рождество россияне обстреляли две общины Сумской области, в результате чего были повреждены частные дома местных жителей и электросети.

Кроме того, 24 декабря оккупанты нанесли 87 ударов по общинам Сумской области, повредив ЛЭП и инфраструктурные объекты.

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