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Окупанти в Різдво обстріляли Сумську область: є пошкодження

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Сумська область, Неділя 25 грудня 2022 22:17
Окупанти в Різдво обстріляли Сумську область: є пошкодження Фото: окупанти в Різдво обстріляли Сумську область (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Сьогодні, 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді 4 удари, в результаті чого було пошкоджено 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.

Нагадаємо, вчора, 24 грудня, російські війська завдали 87 ударів по громадам Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.

Раніше ми писали, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина у Сумській області. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.

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Сумська область окупанти Війна Росії проти України
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