Окупанти в Різдво обстріляли Сумську область: є пошкодження
Військові РФ в день Різдва вкотре обстріляли прикордонні території Сумської області. Під удар окупантів потрапили дві громади.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
Сьогодні, 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді 4 удари, в результаті чого було пошкоджено 6 приватних осель місцевих мешканців та електромережі.
Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.
Нагадаємо, вчора, 24 грудня, російські війська завдали 87 ударів по громадам Сумської області, пошкодивши ЛЕП та інфраструктурні об'єкти.
Раніше ми писали, що російські війська обстріляли прикордонне село Іскрисківщина у Сумській області. Вибухи пошкодили приватні будинки та інші цивільні об'єкти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.