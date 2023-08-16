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Росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області

Фото: росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Тетяна Степанова

У російській Брянській області сьогодні, 16 серпня, вкотре заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи у Стародубський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу російської ФСБ.

"Зупинено спробу проникнення на територію Росії українських диверсантів, які намагалися перетнути кордон у Стародубському районі Брянської області. Четверо диверсантів знищено", - заявили у ФСБ.

У відомстві також повідомили, що на місці бою нібито виявлено FPV-дрони з наклейками "Власність ФСБ Росії" та російською символікою, що "свідчить про підготовку провокацій на російській території".

Ситуація у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А у липні окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області для проведення диверсій на території України.

Вчора у російській Брянській області також заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи в село Курковичі.

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