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Россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области

Фото: россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Татьяна Степанова

В российской Брянской области сегодня, 16 августа, в очередной раз заявили о якобы попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Стародубский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ.

"Пресечена попытка проникновения на территорию России украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу в Стародубском районе Брянской области. Четверо диверсантов уничтожены", - заявили в ФСБ.

В ведомстве также сообщили, что на месте боя якобы обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что "свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории".

Ситуация в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто устраивает здесь провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

А в июле оккупанты перебросили новый отряд россиян в Брянскую область для проведения диверсий на территории Украины.

Вчера в российской Брянской области также заявили о якобы попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в село Курковичи.

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