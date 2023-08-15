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У Брянській області РФ заявили про "проникнення української ДРГ"

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Брянська область, Росія, Вівторок 15 серпня 2023 14:51
У Брянській області РФ заявили про "проникнення української ДРГ" Фото: у Брянській області РФ заявили про "проникнення української ДРГ" (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Тетяна Степанова

У російській Брянській області сьогодні, 15 серпня, заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи в село Курковичі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора регіону Олександра Богомаза в Telegram.

"Наразі Збройними Силами Російської Федерації, а також ПУ ФСБ Росії по Брянській області та спецпідрозділами управління Росгвардії в районі села Курковичі Стародубського муніципального округу запобігли спробі проникнення української ДРГ на територію Російської Федерації", - написав Богомаз.

За його словами, внаслідок обстрілу нібито з боку ЗСУ загинула одна тварина сільгосппідприємства, є часткові пошкодження виробничих приміщень та автомобіля. Постраждалих серед мешканців немає.

Ситуація у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А у липні окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області для проведення диверсій на території України.

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