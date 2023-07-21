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РФ перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні, - ЦНС

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Брянська область, П'ятниця 21 липня 2023 17:15
РФ перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні, - ЦНС Фото: Росіяни (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області, для проведення диверсій на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Загін 24-ої окремої гвардійської бригади спеціального значення з Чити прибув до міста Стародуб Брянської області.

РФ перекинула в Брянську область військових для проведення диверсій в Україні, - ЦНС

Фото: Стародуб (google.com/maps)

Зазначається, що він має змінити аналогічний загін 22-ої бригади РФ.

У ЦНС повідомили, що завданням ворожих бойовиків є проведення диверсійних дій на території України, та протидія місцевим брянським партизанам.

Вибухи у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А нещодавно повідомлялось, що невідомі партизани знищували російських окупантів на кордоні з Україною у Брянській області. Зокрема, їх закидали ВОГами.

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