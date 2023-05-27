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Атака на авто Міноборони РФ, бої та "прорив ДРГ": у Брянській області неспокійно

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Брянська область, Субота 27 травня 2023 14:59
Атака на авто Міноборони РФ, бої та "прорив ДРГ": у Брянській області неспокійно Фото: в Брянській області заявили про атаку на авто Міноборони РФ і "прорив української ДРГ" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Брянській області РФ сьогодні за версією росіян відбувається низка "тривожних подій". Там дрон атакував автівку Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагається здійснити прорив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські на Telegram-канали.

Як пишуть Telegram-канали 112 та Shot, у Брянській області дрон-камікадзе атакував авто "Нива", яке належить Міноборони РФ.

Інцидент нібито стався на дорозі Бровничі - Сушани. Внаслідок чого загинули двоє російських військовослужбовців.

Тим часом в мережі пишуть, що "українська ДРГ" нібито намагалася прорватися на територію Брянської області. Знову ж таки йдеться про села Сушани та Бровничі. Росіяни стверджують, що в регіоні "зав'язався бій".

Атака на авто Міноборони РФ, бої та &quot;прорив ДРГ&quot;: у Брянській області неспокійно

"За даними джерел неподалік населених пунктів Сушани та Бровничі триває бій. Місцевих жителів попросили сховатися у підвалах. Усі служби піднято по тривозі. У МВС оголошено сигнал "Едельвейс", - пише Telegram-канал Baza.

Рейди у прикордонні РФ

Нагадаємо, 22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" повідомили про початок звільнення Росії від путінського режиму.

Зокрема, операція бійців, за їх же словами, пройшла успішно у Бєлгородській області і її мети було досягнуто.

Пізніше повстанці повідомили, що вони знову прийдуть і закликали Бєлгород, Брянськ, Курськ, Вороніж, Ростов та Москву чекати на них.

Натомість російська влада стверджувала, що це так звані дії "української ДРГ", але так чи інакше, паніку у росіян ці події викликали.

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ДРГ Брянская область
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