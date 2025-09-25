Росіянам "виставили рахунок" за війну проти України: деталі від розвідки

Цей податок влада РФ почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, щоб перекласти частину фінансових втрат бюджету на громадян.

Він стягується з відсотків за банківськими депозитами. Базова ставка - 13 %, а для тих, чий річний дохід перевищує 5 млн рублів (близько 59 тисяч доларів), - 15 %. З 2025 року діятиме прогресивна шкала з максимальною ставкою 22 %, і вже з 2026 року за нею нараховуватимуть податки на депозити.

Попри заяви влади про "соціальну справедливість", насправді йдеться про спосіб швидко поповнити бюджет, виснажений військовими витратами. У 2023 році цей податок приніс Росії 111 млрд рублів (1,31 млрд доларів).