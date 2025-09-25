UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Росіянам "виставили рахунок" за війну проти України: деталі від розвідки

Ілюстративне фото: росіян змушують сплачувати податок на доходи з банківських вкладів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада компенсує втрати бюджету за рахунок своїх громадян. Росіяни повинні будуть заплатити податок на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Цей податок влада РФ почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, щоб перекласти частину фінансових втрат бюджету на громадян.

Він стягується з відсотків за банківськими депозитами. Базова ставка - 13 %, а для тих, чий річний дохід перевищує 5 млн рублів (близько 59 тисяч доларів), - 15 %. З 2025 року діятиме прогресивна шкала з максимальною ставкою 22 %, і вже з 2026 року за нею нараховуватимуть податки на депозити.

Попри заяви влади про "соціальну справедливість", насправді йдеться про спосіб швидко поповнити бюджет, виснажений військовими витратами. У 2023 році цей податок приніс Росії 111 млрд рублів (1,31 млрд доларів).

Економіка РФ у жахливому стані

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що російська економіка перебуває в жахливому стані через війну проти України.

При цьому, за його словами, Україна виконала "дуже хорошу роботу", оскільки їй вдається зупиняти російську армію.

Трохи згодом американський лідер закликав Україну діяти в контексті війни, оскільки російська економіка перебуває в занепаді.

Водночас Трамп вимагав, щоб країни Європи перестали купувати в Росії нафту, оскільки так вони фактично "фінансують війну проти себе".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні