Российские власти компенсируют потери бюджета за счет своих граждан. Россияне должны будут заплатить налог на доходы с банковских вкладов за 2024 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.
Этот налог власти РФ начали активно применять после начала полномасштабной войны против Украины, чтобы переложить часть финансовых потерь бюджета на граждан.
Он взимается с процентов по банковским депозитам. Базовая ставка - 13 %, а для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (около 59 тысяч долларов), - 15 %. С 2025 года будет действовать прогрессивная шкала с максимальной ставкой 22 %, и уже с 2026 года по ней будут начислять налоги на депозиты.
Несмотря на заявления властей о "социальной справедливости", на самом деле речь идет о способе быстро пополнить бюджет, истощенный военными расходами. В 2023 году этот налог принес России 111 млрд рублей (1,31 млрд долларов).
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российская экономика находится в ужасном состоянии из-за войны против Украины.
При этом, по его словам, Украина проделала "очень хорошую работу", поскольку ей удается останавливать российскую армию.
Чуть позже американский лидер призвал Украину действовать в контексте войны, поскольку российская экономика находится в упадке.
В то же время Трамп требовал, чтобы страны Европы перестали покупать у России нефть, поскольку так они фактически "финансируют войну против себя".