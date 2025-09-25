ua en ru
Чт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіянам "виставили рахунок" за війну проти України: деталі від розвідки

Росія, Четвер 25 вересня 2025 22:29
UA EN RU
Росіянам "виставили рахунок" за війну проти України: деталі від розвідки Ілюстративне фото: росіян змушують сплачувати податок на доходи з банківських вкладів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська влада компенсує втрати бюджету за рахунок своїх громадян. Росіяни повинні будуть заплатити податок на доходи з банківських вкладів за 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.

Цей податок влада РФ почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, щоб перекласти частину фінансових втрат бюджету на громадян.

Він стягується з відсотків за банківськими депозитами. Базова ставка - 13 %, а для тих, чий річний дохід перевищує 5 млн рублів (близько 59 тисяч доларів), - 15 %. З 2025 року діятиме прогресивна шкала з максимальною ставкою 22 %, і вже з 2026 року за нею нараховуватимуть податки на депозити.

Попри заяви влади про "соціальну справедливість", насправді йдеться про спосіб швидко поповнити бюджет, виснажений військовими витратами. У 2023 році цей податок приніс Росії 111 млрд рублів (1,31 млрд доларів).

Економіка РФ у жахливому стані

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що російська економіка перебуває в жахливому стані через війну проти України.

При цьому, за його словами, Україна виконала "дуже хорошу роботу", оскільки їй вдається зупиняти російську армію.

Трохи згодом американський лідер закликав Україну діяти в контексті війни, оскільки російська економіка перебуває в занепаді.

Водночас Трамп вимагав, щоб країни Європи перестали купувати в Росії нафту, оскільки так вони фактично "фінансують війну проти себе".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"