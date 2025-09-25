ua en ru
Россиянам "выставили счет" за войну против Украины: детали от разведки

Россия, Четверг 25 сентября 2025 22:29
Россиянам "выставили счет" за войну против Украины: детали от разведки Иллюстративное фото: россиян заставляют платить налог на доходы с банковских вкладов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские власти компенсируют потери бюджета за счет своих граждан. Россияне должны будут заплатить налог на доходы с банковских вкладов за 2024 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы внешней разведки Украины.

Этот налог власти РФ начали активно применять после начала полномасштабной войны против Украины, чтобы переложить часть финансовых потерь бюджета на граждан.

Он взимается с процентов по банковским депозитам. Базовая ставка - 13 %, а для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей (около 59 тысяч долларов), - 15 %. С 2025 года будет действовать прогрессивная шкала с максимальной ставкой 22 %, и уже с 2026 года по ней будут начислять налоги на депозиты.

Несмотря на заявления властей о "социальной справедливости", на самом деле речь идет о способе быстро пополнить бюджет, истощенный военными расходами. В 2023 году этот налог принес России 111 млрд рублей (1,31 млрд долларов).

Экономика РФ в ужасном состоянии

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что российская экономика находится в ужасном состоянии из-за войны против Украины.

При этом, по его словам, Украина проделала "очень хорошую работу", поскольку ей удается останавливать российскую армию.

Чуть позже американский лидер призвал Украину действовать в контексте войны, поскольку российская экономика находится в упадке.

В то же время Трамп требовал, чтобы страны Европы перестали покупать у России нефть, поскольку так они фактически "финансируют войну против себя".

