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Росіянам не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, - Сирський

Четвер 16 січня 2025 14:01
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Росіянам не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок фронту, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на полі бою характеризується важкими боями. Водночас ворогу не вдається досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

Під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил Сполучених Штатів Америки (США) Чальзом Брауном, Сирський висловив співчуття з приводу масштабних пожеж у Каліфорнії.

Також сторони обговорили ситуацію на фронті. За словами головнокомандувача ЗСУ, на більшості напрямків точаться важкі бої, але ворогу не вдалося досягти стратегічної мети на жодній з ділянок.

"Подякував генералу Брауну за позитивну динаміку у наданні матеріально-технічної допомоги, особливо в частині постачання засобів ППО, важкої техніки, артилерійських та авіаційних боєприпасів", - написав Сирський.

Браун, своєю чергою, повідомив, що Штати й надалі підтримуватимуть Сили оборони.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті відбулось 124 бойових зіткнення. Найбільше ворог тисне на Покровському напрямку. Як повідомляло оперативно-стратегічне угрупування військ (ОСУВ) "Хортиця", терористи зруйнували термобаричними боєприпасами низку важливих промислових об'єктів на напрямку.

Тим часом президент Володимир Зеленський, під час інтерв'ю польським ЗМІ підтвердив можливість завершення повномасштабної війни у 2025 році.

За словами речника Національної гвардії Руслана Музичука, останнім часом росіяни почали частіше добровільно здаватись у полон.

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