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Росіяни останнім часом частіше здаються у полон добровільно, - речник Нацгвардії

Четвер 16 січня 2025 09:41
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Росіяни останнім часом частіше здаються у полон добровільно, - речник Нацгвардії Ілюстративне фото: росіяни останнім часом частіше здаються у полон добровільн (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські солдати останнім часом почали частіше добровільно здаватись у полон. Це залежить від характеру бойових зіткнень.

Про це заявив речник Нацгвардії України Руслан Музичук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Ми Україна".

За його словами, частіше це відбувається в умовах, коли відбуваються штурмові дії. Особливо, якщо це відбувається у міській забудові.

"Тобто сам характер боєзіткнення дає такі передумови, і звичайно, під час проведення штурмових дій в районі міських забудов. Звичайно, все залежить від того, який саме характер боєзіткнення - чи це були активні бої, чи були можливості для того, щоб війська окупанта здавалися в полон", - сказав Музичук.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, станом на ранок 16 січня було зафіксовано 124 бойових зіткнення.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, чотири засоби ППО, три пункти управління, два пункти управління дронів, три артилерійські засоби та один склад боєприпасів противника.

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