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Росіянам в окупованому Криму не вистачає "поліцейських", - ЦНС

Крим, П'ятниця 08 грудня 2023 20:44
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Росіянам в окупованому Криму не вистачає "поліцейських", - ЦНС Фото: в окупованому Криму не вистачає поліцейських (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російським окупантам в Криму не вистачає "правоохоронців". Головною причиною цього є відрядження поліцейських на окуповані території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованому півострові значний дефіцит поліцаїв через війну, яку розпочав Володимир Путін (диктатор РФ)", - повідомили в центрі.

Так, за даними ЦНС, кадрове недоукомплектування фейкових відділків "поліції" сягає до 35%.

"Причиною є відрядження, аби покрити такий же дефіцит на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя та Херсонської області. При цьому значна кількість відряджених поліцаїв померли, захищаючи режим Путіна", - наголосили в центрі.

Нагадаємо, днями ми повідомляли, що росіяни вигадали новий спосіб створити ілюзію "приналежності" тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності.

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