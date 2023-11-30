Росіяни вигадали новий спосіб "інтеграції" окупованих територій України, - ЦНС

Росіяни вигадали новий спосіб створити ілюзію "приналежності" тимчасово окупованих територій сходу України до РФ. Самопроголошена адміністрація спільно з російськими губернаторами уклали "угоду" про утворення співдружності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Напередодні губернатори Воронежської та Ростовської областей уклали угоду про утворення співдружності "Донбас" з Леонідом Пасічником та Денисом Пушиліним, які імітують, що є очільниками на захоплених землях Луганської та Донецької областей", - інформують в ЦНС.

Зазначаються, що таким чином ворог намагається розширити та розмити географічне поняття Донбасу й надати йому російську приналежність.

Натомість в ЦНС наголошують, що насправді Воронежська область ніколи не належала до Донбасу, й лише незначна територія Донецького басейну була передана при СРСР до Ростовської області.

"Ці юридичні угоди не мають жодної сили і є нікчемними бутафоріями для поширення пропаганди", - підсумували в повідомленні.