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Россиянам в оккупированном Крыму не хватает "полицейских", - ЦНС

Крым, Пятница 08 декабря 2023 20:44
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Россиянам в оккупированном Крыму не хватает "полицейских", - ЦНС Фото: в оккупированном Крыму не хватает полицейских (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российским оккупантам в Крыму не хватает "правоохранителей". Главной причиной этого является командировка полицейских на оккупированные территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове значительный дефицит полицаев из-за войны, которую начал Владимир Путин (диктатор РФ)", - сообщили в центре.

Так, по данным ЦНС, кадровое недоукомплектование фейковых отделений "полиции" достигает 35%.

"Причиной являются командировки, чтобы покрыть такой же дефицит на временно оккупированных территориях Запорожья и Херсонской области. При этом значительное количество командированных полицаев умерли, защищая режим Путина", - отметили в центре.

Напомним, на днях мы сообщали, что россияне придумали новый способ создать иллюзию "принадлежности" временно оккупированных территорий востока Украины в РФ. Самопровозглашенная администрация совместно с российскими губернаторами заключили "соглашение" об образовании содружества.

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