Росіянам труба: ЗСУ перекрили шлях окупантам до Куп'янська

За його словами, в процесі ведення розвідки в смузі оборони Куп'янська оператори полку виявили нетиповий, проте критично важливий російський логістичний канал. Мова йшла про газову трубу, яку росіяни використовували для перекидання особового складу на північну околицю Купʼянська.

"Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Полк "Ахіллес" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту", - зазначив Федоренко.

Для ураження труби було використано три тонни вибухівки. А згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України, що перебували поблизу.

Також полк під час оборони Куп'янська виконував завдання зі знищення позицій БПЛА ворога, ураження особового складу та техніки окупантів, логістично-евакуаційні місії. Загалом з квітня по грудень 2025 року полк "Ахіллес" досяг наступних результатів: