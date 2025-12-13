Росіянам труба: ЗСУ перекрили шлях окупантам до Куп'янська

Українські військові у Куп'янську знищили газову трубу, через яку російські окупанти намагалися просочуватися до міста. Таким чином, шлях росіянам до міста перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка.
За його словами, в процесі ведення розвідки в смузі оборони Куп'янська оператори полку виявили нетиповий, проте критично важливий російський логістичний канал. Мова йшла про газову трубу, яку росіяни використовували для перекидання особового складу на північну околицю Купʼянська.
"Це був безпечний шлях, який дозволяв ворогу накопичувати сили, обходячи вогневий контроль. Полк "Ахіллес" розпочав системну роботу зі знищення цього маршруту", - зазначив Федоренко.
Для ураження труби було використано три тонни вибухівки. А згодом до операції зі знищення труби долучилися суміжні підрозділи Сил оборони України, що перебували поблизу.
Також полк під час оборони Куп'янська виконував завдання зі знищення позицій БПЛА ворога, ураження особового складу та техніки окупантів, логістично-евакуаційні місії. Загалом з квітня по грудень 2025 року полк "Ахіллес" досяг наступних результатів:
Російські окупанти 12 грудня опинилися в оточенні в Куп'янську, який за заявами російського диктатора Володимира Путіна нібито вже двічі було "звільнено". Командування 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" заявило про успішну контратаку Сил оборони України під Куп’янськом.
Щонайменше 200 росіян виявилися заблокованими в Куп'янську, українським захисникам вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив Ювілейний. В процесі контрнаступальних дій тільки вбитими росіяни втратили понад 1000 солдатів.
На тлі цих новин 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок. Президент записав відео прямо із Куп'янська, попри те, що у місті не вщухають бої. За даними OSINTерів, президент записав своє відеозвернення, перебуваючи трохи більше, ніж за кілометр від позицій оточених росіян.