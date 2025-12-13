Россиянам труба: ВСУ перекрыли путь оккупантам к Купянску

Украинские военные в Купянске уничтожили газовую трубу, через которую российские оккупанты пытались просачиваться в город. Таким образом, путь россиянам в город перекрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко.
По его словам, в процессе ведения разведки в полосе обороны Купянска операторы полка обнаружили нетипичный, однако критически важный российский логистический канал. Речь шла о газовой трубе, которую россияне использовали для переброски личного состава на северную окраину Купянска.
"Это был безопасный путь, который позволял врагу накапливать силы, обходя огневой контроль. Полк "Ахиллес" начал системную работу по уничтожению этого маршрута", - отметил Федоренко.
Для поражения трубы было использовано три тонны взрывчатки. А впоследствии к операции по уничтожению трубы присоединились смежные подразделения Сил обороны Украины, которые находились поблизости.
Также полк во время обороны Купянска выполнял задачи по уничтожению позиций БПЛА врага, поражению личного состава и техники оккупантов, логистически-эвакуационные миссии. Всего с апреля по декабрь 2025 года полк "Ахиллес" достиг следующих результатов:
Российские оккупанты 12 декабря оказались в окружении в Купянске, который по заявлениям российского диктатора Владимира Путина якобы уже дважды был "освобожден". Командование 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" заявило об успешной контратаке Сил обороны Украины под Купянском.
По меньшей мере 200 россиян оказались заблокированными в Купянске, украинским защитникам удалось зачистить от российских солдат жилой массив Юбилейный. В процессе контрнаступательных действий только убитыми россияне потеряли более 1000 солдат.
На фоне этих новостей 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский приехал на Купянское направление. Президент записал видео прямо из Купянска, несмотря на то, что в городе не утихают бои. По данным OSINTерів, президент записал свое видеообращение, находясь чуть больше, чем в километре от позиций окруженных россиян.