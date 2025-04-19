Росіянам наказали до 9 травня вийти до Дніпропетровської області: ЗСУ відповіли ударами

Українські військові зазначають, що двоє полонених окупантів дали свідчення про суворий наказ вийти на адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями до 9 травня. Для Москви "звільнення ДНР" мало стати історичною паралеллю із 1945 роком.

Ворог провів від початку квітня у зоні відповідальності тактичної групи "Вугледар" дві масовані наступальні операції із залученням великої кількості танків, ББМ, бронеавтомобілів і особового складу.

Після розгрому цих колон росіяни вдалися до застосування мотоциклів, багі та квадроциклів. З допомогою високомобільних транспортних засобів окупанти шукають "шпарини" в українській обороні, намагаються проскочити до населених пунктів з метою накопичення, а також атакують. На думку росіян, це ускладнює виявлення та знищення таких груп артилерією, FPV-дронами та бомберами.

Українські воїни ліквідують більшість окупантів знищується ще на під'їзді до позицій. З 1 до 18 квітня підрозділи у тактичної групи "Вугледар" відбили 448 атак.

Втрати ворога склали: