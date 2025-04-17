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РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години

Запорізька область, Четвер 17 квітня 2025 13:26
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РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години Фото: Сили оборони зупинили великий штурм росіян на півдні України (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сили оборони відбили масштабний штурм росіян у Запорізькій області 16 квітня. Росія кинула у бій не менше 320 штурмовиків та десятки одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

"16 квітня близько 18:00 на півдні України противник змінив тактику і розпочав штурмові дії у складі підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили Сили оборони півдня, склад штурмової групи противника - не менше 320 військових, 40 одиниць бойової броньованої техніки, три танки та близько десятка багі. Були залучені штурмові групи від кількох полків 58 загальновійськової армії південного військового округу.

Штурмові дії тривали на лінії біля населених пунктів П'ятихатки, Степове, Лобкове, Мала Токмачка та Малі Щербаки Запорізької області.
РФ пішла в атаку на півдні: Сили оборони тримали бій понад 2,5 години
скриншот deepstatemap.live

Втрати Росії

Зазначається, що повітряна розвідка українських воїнів завчасно виявила висування противника. Було завдано ударів безпілотниками та артилерією.

Перше ураження російської бойової техніки (знищено три БМП) відбулося ще за вісім кілометрів до лінії бойового зіткнення. Бій тривав понад дві з половиною години, українські сили завдавали вогневого ураження по штурмовиках.

Сили оборони півдня України повідомили, що було знищено 29 одиниць бойової техніки, 140 окупантів, а також пошкоджено три танки.

Захисники наголосили, що ворог успіху не мав, а Сили оборони України не втратили жодної позиції.

Ситуація на фронті

Як повідомляв Генштаб ЗСУ, минулої доби на лінії фронту зафіксували 111 бойових зіткнень. Найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Торецький, Лиманський та Новопавлівський.

Також тривають активні бойові дії у Курській області. Там за добу українські сили відбили 17 атак росіян. Проте Генштаб не фіксує активного просування ворога, як кількома тижнями раніше.

Нагадаємо, раніше головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що росіяни фактично розпочали новий наступ на Харківську та Сумську області. У ГУР не виключають, що до боїв РФ може залучити північнокорейські війська.

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