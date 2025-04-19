Найгарячіші напрямки фронту: Генштаб розповів, де тисне ворог

За минулу добу на фронті відбулося понад 150 бойових зіткнення. Ворог масовано застосовує авіацію, дрони та артилерію по всій лінії зіткнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Минулої доби ситуація на фронті залишалася напруженою - зафіксовано 162 бойових зіткнення вздовж усієї лінії фронту.

Протягом доби ворог здійснив 5 ракетних та 103 авіаційних удари, скинув 174 керовані авіабомби, залучив 2855 дронів-камікадзе й провів 6237 обстрілів, зокрема 109 - з реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника", - інформує Генштаб.

Ситуація за напрямками

Харківський напрямок. Протягом доби противник сім разів штурмував позиції Сил оборони України в районах населених пунктів Вовчанськ, Западне та у напрямку Малої Шапківки.

Куп’янський напрямок. Окупанти здійснили 11 атак. Наші воїни відбивали штурмові дії поблизу Загризового, Петропавлівки, а також у напрямках Піщаного та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок. Протягом доби зафіксовано 17 атак противника. Ворог намагався прорватися поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка та Торське.

Сіверський напрямок. Противник двічі атакував позиції наших військ у районах Спірного та Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок. Ворог здійснив шість бойових зіткнень у районах Часового Яру, західніше Андріївки, а також у напрямках Ступочок та Білої Гори.

Торецький напрямок. За добу ворог провів 26 атак у районах населених пунктів Диліївка, Леонідівка, Озарянівка, Дачне, Кримське та Дружба.

Покровський напрямок. Зафіксовано 54 штурмові та наступальні дії противника. Бої тривали в районах Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка, а також у напрямках Олександрополя та Миролюбівки.

Новопавлівський напрямок. Ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

Гуляйпільський напрямок. Бойових зіткнень протягом доби не зафіксовано.

Оріхівський напрямок. Українські захисники відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та у напрямку Малої Токмачки.

Придніпровський напрямок. Наступальних дій з боку ворога не відзначено.

Курський напрямок. За добу відбулося 23 бойові зіткнення. Противник завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані авіабомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, у тому числі шість - з реактивних систем залпового вогню.

Волинський і Поліський напрямки. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.