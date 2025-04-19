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Россиянам приказали до 9 мая выйти к Днепропетровской области: ВСУ ответили ударами

Фото: ВСУ показали, как уничтожают оккупантов возле границы с Днепропетровской областью (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российским оккупантам приказали выйти к админгранице Днепропетровской области до 9 мая. ВСУ останавливают штурмы врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тактическую группу "Угледар".

Украинские военные отмечают, что двое пленных оккупантов дали показания о строгом приказе выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями до 9 мая. Для Москвы "освобождение ДНР" должно было стать исторической параллелью с 1945 годом.

Враг провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы "Угледар" две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.

После разгрома этих колонн россияне прибегли к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут "щели" в украинской обороне, пытаются проскочить к населенным пунктам с целью накопления, а также атакуют. По мнению россиян, это затрудняет обнаружение и уничтожение таких групп артиллерией, FPV-дронами и бомберами.

Украинские воины ликвидируют большинство оккупантов уничтожается еще на подъезде к позициям. С 1 по 18 апреля подразделения в тактической группе "Угледар" отбили 448 атак.

Потери врага составили:

  • 2812 оккупантов (ранены и уничтожены);
  • 19 танков;
  • 52 бронированные машины;
  • 218 единиц авто, мототранспорта, квадроциклов и багги;
  • 32 антенны связи и РЭБ.

 

 

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировали 162 боевых столкновения. Самыми активными направлениями остаются Покровское, Торецкое, Лиманское и Новопавловское.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что россияне фактически начали новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В ГУР не исключают, что к боям РФ может привлечь северокорейские войска.

На днях Силы обороны отбили масштабный штурм россиян в Запорожской области. Оккупанты бросили в бой не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Бой длился 2,5 часа.

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