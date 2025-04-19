Россиянам приказали до 9 мая выйти к Днепропетровской области: ВСУ ответили ударами

Украинские военные отмечают, что двое пленных оккупантов дали показания о строгом приказе выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями до 9 мая. Для Москвы "освобождение ДНР" должно было стать исторической параллелью с 1945 годом.

Враг провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы "Угледар" две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.

После разгрома этих колонн россияне прибегли к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут "щели" в украинской обороне, пытаются проскочить к населенным пунктам с целью накопления, а также атакуют. По мнению россиян, это затрудняет обнаружение и уничтожение таких групп артиллерией, FPV-дронами и бомберами.

Украинские воины ликвидируют большинство оккупантов уничтожается еще на подъезде к позициям. С 1 по 18 апреля подразделения в тактической группе "Угледар" отбили 448 атак.

Потери врага составили: