Россиянам приказали до 9 мая выйти к Днепропетровской области: ВСУ ответили ударами

Российским оккупантам приказали выйти к админгранице Днепропетровской области до 9 мая. ВСУ останавливают штурмы врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тактическую группу "Угледар".
Украинские военные отмечают, что двое пленных оккупантов дали показания о строгом приказе выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями до 9 мая. Для Москвы "освобождение ДНР" должно было стать исторической параллелью с 1945 годом.
Враг провел с начала апреля в зоне ответственности тактической группы "Угледар" две массированные наступательные операции с привлечением большого количества танков, ББМ, бронеавтомобилей и личного состава.
После разгрома этих колонн россияне прибегли к применению мотоциклов, багги и квадроциклов. С помощью высокомобильных транспортных средств оккупанты ищут "щели" в украинской обороне, пытаются проскочить к населенным пунктам с целью накопления, а также атакуют. По мнению россиян, это затрудняет обнаружение и уничтожение таких групп артиллерией, FPV-дронами и бомберами.
Украинские воины ликвидируют большинство оккупантов уничтожается еще на подъезде к позициям. С 1 по 18 апреля подразделения в тактической группе "Угледар" отбили 448 атак.
Потери врага составили:
По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на линии фронта зафиксировали 162 боевых столкновения. Самыми активными направлениями остаются Покровское, Торецкое, Лиманское и Новопавловское.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что россияне фактически начали новое наступление на Харьковскую и Сумскую области. В ГУР не исключают, что к боям РФ может привлечь северокорейские войска.
На днях Силы обороны отбили масштабный штурм россиян в Запорожской области. Оккупанты бросили в бой не менее 320 военных, 40 единиц боевой бронированной техники, три танка и около десятка багги. Бой длился 2,5 часа.
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