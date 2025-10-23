Росіян закликають "передати бюджету" особисті заощадження

Російська влада рекомендує громадянам купувати ОФЗ і золото замість валюти, щоб "зберігати кошти", одночасно використовуючи ці заходи для покриття дефіциту бюджету та фінансування війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.
Російський заступник міністра фінансів закликав громадян інвестувати в облігації федеральної позики (ОФП) і золото, уникаючи валютних заощаджень.
Офіційно ці рекомендації подаються як спосіб збереження коштів, однак на практиці вони слугують інструментом покриття рекордного дефіциту бюджету і продовження військових витрат коштом населення.
За планом Кремля, у 2025-2028 роках держборг буде щорічно нарощуватися на трильйони рублів, тоді як доходи падають під тиском санкцій, а витрати на війну зростають.
ОФП стають критично необхідними: чим більше росіяни купують державні папери, тим довше режим може підтримувати військові операції.
Переведення заощаджень у держборг, відмова від валюти та рекомендації зберігати золото є елементами мобілізаційної економіки й прямого фінансового тиску на громадян.
Для вкладників це створює ризики інфляції, валютних обмежень, можливих заморозок рахунків і посиленого контролю над приватними коштами. Формула проста: ресурси населення перерозподіляються на користь фронту, ціною їхнього добробуту.
З падінням доходів від нафти та газу влада щосили шукає джерела для продовження війни, демонструючи відсутність наміру завершити конфлікт. Заклик купувати ОФП стає продовженням політики перерозподілу коштів з кишень громадян у військову машину Кремля.
Раніше вже фіксувалися масові урізання "підйомних" для новобранців і заморожування пенсійного фонду в регіонах, що також пов'язано зі зростанням боргового фінансування війни.
Нагадуємо, що Росія не зможе реалізувати ядерний напад через протидію Китаю та інших країн, при цьому населення боїться можливих поставок США крилатих ракет Tomahawk Україні. Кремль активно використовує ядерні погрози як відповідь на обговорення постачання цих ракет і залучає до пропаганди навіть білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб підтримувати напругу і залякування всередині країни.
Зазначимо, що Росія активно шукає найманців за кордоном, зосередивши зусилля на країнах Південно-Східної Азії, Африки та Латинської Америки, водночас вербування проводять під прикриттям співпраці з місцевою владою та охоронними структурами.