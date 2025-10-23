Российский заместитель министра финансов призвал граждан инвестировать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая валютных сбережений.

Официально эти рекомендации подаются как способ сохранения средств, однако на практике они служат инструментом покрытия рекордного дефицита бюджета и продолжения военных расходов за счет населения.

По плану Кремля, в 2025–2028 годах госдолг будет ежегодно наращиваться на триллионы рублей, в то время как доходы падают под давлением санкций, а расходы на войну растут.

ОФЗ становятся критически необходимыми: чем больше россияне покупают государственные бумаги, тем дольше режим может поддерживать военные операции.

Перевод сбережений в госдолг, отказ от валюты и рекомендации хранить золото являются элементами мобилизационной экономики и прямого финансового давления на граждан.

Для вкладчиков это создает риски инфляции, валютных ограничений, возможных заморозок счетов и усиленного контроля над частными средствами. Формула простая: ресурсы населения перераспределяются в пользу фронта, ценой их благосостояния.

С падением доходов от нефти и газа власти изо всех сил ищут источники для продолжения войны, демонстрируя отсутствие намерения завершить конфликт. Призыв покупать ОФЗ становится продолжением политики перераспределения средств из карманов граждан в военную машину Кремля.

Ранее уже фиксировались массовые урезания «подъемных» для новобранцев и заморозка пенсионного фонда в регионах, что также связано с ростом долгового финансирования войны.