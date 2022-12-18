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У росіян забирають свободу та історію. Вони мають бути зацікавлені у зміні влади, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни мають бути зацікавлені у зміні влади своєї країни, адже саме у них забирають свободу та історію, саме їх зараз ізолює міжнародна спільнота.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в інтерв'ю французьким телеканалам TF1 і LCI.

Журналіст висловив сподівання, що СБУ має агентів у ФСБ, так само, ймовірно, як і ФСБ - в СБУ. З оглядну на це, він поцікавився, чи наявні ознаки того, що Путінський режим може впасти.

"В мене немає цієї інформації. Якщо б хотіли би нашої допомоги, ми люди, які завжди готові світу з гуманітарними місіями допомагати", - відповів Зеленський.

Далі журналіст запитав, чи є у світі є зацікавленість у тому, щоб режим Путіна впав.

"Я думаю, що перш за все щодо зміни влади повинен бути прояв інтересу їхнього народу. Це в них забрали свободу, забирають історію, це росіян зараз ізолює світ", - сказав президент.

Він зазначив, що різниця пропаганди Кремля та позиції світу у тому, що це не світ ізолює росіян, а вони ізолюються від світу.

"У них погляд, який не передбачає іншої думки. Це дуже дивно виглядає в ХІХ столітті. Якщо зміна політики їх влади веде до того, що ця влада не готова змінюватись, то їм треба змінювати цих людей. В іншому випадку вони просто не втримають історично свою державу, культуру в цілому", - додав Зеленський.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Росія має припинити існувати у нинішніх кордонах та звільнити колонії.

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