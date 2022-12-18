У россиян отнимают свободу и историю. Они должны быть заинтересованы в смене власти, - Зеленский

Журналист выразил надежду, что у СБУ есть агенты в ФСБ, так же, вероятно, как и у ФСБ - в СБУ. Учитывая это, он поинтересовался, есть ли признаки того, что Путинский режим может упасть.

"У меня нет этой информации. Если бы хотели нашей помощи, мы люди, которые всегда готовы миру с гуманитарными миссиями помогать", - ответил Зеленский.

Далее журналист спросил, есть ли в мире интерес к тому, чтобы режим Путина упал.

"Я думаю, что прежде всего относительно смены власти должно быть проявление интереса их народа. Это у них забрали свободу, отнимают историю, это россиян сейчас изолирует мир", - сказал президент.

Он отметил, что разница пропаганды Кремля и позиции мира состоит в том, что это не мир изолирует россиян, а они изолируются от мира.

"У них взгляд, не предполагающий другого мнения. Это очень странно выглядит в XIX веке. Если изменение политики их власти ведет к тому, что эта власть не готова меняться, то им нужно менять этих людей. В противном случае они просто не удержат исторически свое государство, культуру в целом", - добавил Зеленский.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия должна прекратить существование в нынешних границах и освободить колонии.

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