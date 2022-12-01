Не варта переговорів. РФ має припинити існування у нинішніх кордонах, - Данілов

Росія не варта того, щоб з нею вели переговори та спілкувалися в сучасному світі. Країна має припинити існувати у нинішніх кордонах та звільнити колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова на Київському Форумі безпеки (КБФ).

Він зазначив, що Україна показала всьому світу, що не треба боятися тих, хто 30 років, а останні 20 - в активній фазі, лякали світ своєю нібито потужністю і тим, що з ними треба рахуватися.

"Їх просто треба знищити, щоб вони припинили існувати як країна в тих межах, в яких вони існують. На сьогодні Росія - одна з небагатьох країн, які мають колонії на своїй території, яка знищила величезну кількість народів, їхню мову, культуру, традиції. Вони просто варвари. І коли кажуть, що з цими варварами треба сідати за один стіл і про щось говорити, я вважаю це недостойно нашого народу", - сказав Данілов.

Він також наголосив, що Україна не має жодного відношення до Росії.

"Ви Московія, яка була на своїй території, ви злодії, які крали постійно чиюсь історію, ви постійно щось вимагаєте, але ви негідні, щоби з вами у світі взагалі хтось спілкувався", - сказав секретар РНБО.

Данілов також заявив про схожість російського президента Володимира Путіна та диктатора нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

"Я взагалі вважаю, що Путін і Гітлер - це сіамські близнюки, тільки один народився трохи пізніше", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Данілов заявляв, що після відходу від влади Путіна і розвалу РФ, країну необхідно позбавити зброї, у тому числі і ядерної.

Він також заявляв, що нинішнє керівництво РФ на стадії втрати контролю над владою, оскільки вона стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угруповання.

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