"Росіян стає все більше, стає дедалі важче": Зеленський про візит до Куп'янська

"Росіян стає все більше, стає все важче", - сказав Зеленський про справи на фронті і додав, що ситуація на полі бою "складна".

В цьому контексті глава держави продовжив про свій нещодавній візит до Куп'янська, який є стратегічною ціллю ворога.

"Я прибув до Куп’янська, ситуація справді була складною. Лінія фронту була дуже близько. Однак наші збройні сили контролюють Куп’янськ", - заявив він.

Польське видання нагадує, що Куп'янськ є великим транспортним вузлом у Харківській області.

Також Зеленський, спілкуючись з журналістами, визнав, що російські війська "чинять тиск".

"Вони, безсумнівно, можуть знищити одне село, інше. Вони можуть туди зайти. Ми зробимо все, щоб врятувати життя наших солдатів, бо понад усе ми повинні мати збройну силу. Це не означає, що ми готові здатися", - сказав він.

Президент визнав, що в України були проблеми з наявністю певних типів ракет, зокрема зенітних, з різних причин: в тому числі через затримки з постачанням.

Він також згадав в інтерв'ю польському ЗМІ про проблеми в Україні з енергетикою та передачею систем ППО. Однак Зеленський наголосив, що "це не звинувачення проти наших партнерів".