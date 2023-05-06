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Росія звинуватила США в підриві автомобіля пропагандиста Прилєпіна

Фото: РФ звинуватила США та Україну в підриві російського пропагандиста (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація звинувачує США та Україну в нібито спланованому терористичному акті, в результаті якого сьогодні, 6 травня, була підірвана машини російського пропагандиста Захара Прилєпіна, який в момент інциденту знаходився в авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.

"Російські правоохоронні органи з'ясовують усі деталі події. Однак уже зараз із матеріалів, отриманих оперативно спрацювали МВС Росії й СК Росії, очевидно, що йдеться про черговий терористичний акт, організований і виконаний київським режимом, за яким стоять західні куратори", - йдеться в заяві МВС РФ.

В російському міністерстві заявляють, що нібито спланований теракт проти Прилєпіна є "черговим проявом того системного підходу до усунення ідейних опонентів, який стараннями Вашингтона з 2014 року активно насаджували в Україні".

"Відповідальність за цей та інші терористичні акти лежить не тільки на українській владі, а й на їхніх західних покровителях, насамперед на США, чиїми стараннями від моменту державного перевороту в лютому 2014 р. ретельно вирощували замішаний на неонацизмі антиросійський проєкт в Україні", - сказали в МВС РФ.

Що передувало заяві РФ

Сьогодні в Нижньому Новгороді підірвали автомобіль пропагандиста РФ Захара Прилєпіна. Він в момент вибуху перебував в транспорті.

Пізніше на підрив російського пропагандиста відреагували у Офісі українського президента Володимира Зеленського.

Невдовзі росіяни повідомили, що нібито затримали причетного до підриву автомобіля.

СБУ також відреагувала на підрив російського пропагандиста Прилєпіна.

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