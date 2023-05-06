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Россия обвинила США в подрыве автомобиля пропагандиста Прилепина

Фото: РФ обвинила США и Украину в подрыве российского пропагандиста (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация обвиняет США и Украину в якобы спланированном террористическом акте, в результате которого сегодня, 6 мая, была взорвана машины российского пропагандиста Захара Прилепина, который в момент инцидента находился в авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел России.

"Российские правоохранительные органы выясняют все детали произошедшего. Однако уже сейчас из материалов, полученных оперативно сработавшими МВД России и СК России, очевидно, что речь идет об очередном террористическом акте, организованном и исполненном киевским режимом, за которым стоят западные кураторы", - говорится в заявлении МВД РФ.

В российском министерстве заявляют, что якобы спланированный теракт против Прилепина является "очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждали в Украине".

"Ответственность за этот и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на их западных покровителях, прежде всего на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 г. тщательно выращивали замешанный на неонацизме антироссийский проект в Украине", - сказали в МВД РФ.

Что предшествовало заявлению РФ

Сегодня в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль пропагандиста РФ Захара Прилепина. Он в момент взрыва находился в транспорте.

Позже на подрыв российского пропагандиста отреагировали в офисе украинского президента Владимира Зеленского.

Вскоре россияне сообщили, что якобы задержали причастного к подрыву автомобиля.

СБУ также отреагировала на подрыв российского пропагандиста Прилепина.

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