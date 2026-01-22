UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росія звинувачує Україну у власних злочинах у Покровську, - ЦПД

Фото: Росія звинувачує Україну у власних злочинах у Покровську (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія запустила чергову дезінформаційну кампанію для звинувачення України у власних злочинах у Покровську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомили у ЦПД, російське пропагандистське утворення "міжнародний громадський трибунал" випустило чергову "доповідь" про нібито "геноцид" і "злочини ЗСУ" в Покровську.

За гучними звинуваченнями стоїть добре знайомий пропагандистський набір: вигаданий "трибунал" без жодного міжнародного чи юридичного статусу, заяви російських чиновників, які представляють злочинний путінський режим, і повна відсутність незалежних доказів.

Представники "трибуналу" цинічно заявляють про "тактику випаленої землі" в Покровську, нібито санкціоновану керівництвом України.

"Однак ці слова чудово описують дії саме Росії. Армія держави-агресора за понад рік запеклих боїв за Покровськ майже повністю зруйнувала місто, вбиваючи при цьому його мешканців", - зазначили у ЦПД.

У Центрі наголосили, що запуск цієї кампанії має очевидну мету: Кремль намагається перекласти відповідальність за власні воєнні злочини у Покровську на Україну.

Бої у Покровську

Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб окупувати Покровськ Донецької області. Вони намагаються прорватися в північну частину міста, яка перебуває під контролем Сил оборони України.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що росіяни підтягують резерви до Покровська.

Ворог використовує тактику спорадичних масованих штурмів і прихованого просування малими піхотними групами.

За нещодавніми оцінками Інституту вивчення війни, українські підрозділи досягли тактичних успіхів на Куп’янському та Покровському напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДонецька областьПокровськВійна в Україні