Росія звинувачує Україну у власних злочинах у Покровську, - ЦПД

Росія запустила чергову дезінформаційну кампанію для звинувачення України у власних злочинах у Покровську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Центру протидії дезінформації РНБО України.
Як повідомили у ЦПД, російське пропагандистське утворення "міжнародний громадський трибунал" випустило чергову "доповідь" про нібито "геноцид" і "злочини ЗСУ" в Покровську.
За гучними звинуваченнями стоїть добре знайомий пропагандистський набір: вигаданий "трибунал" без жодного міжнародного чи юридичного статусу, заяви російських чиновників, які представляють злочинний путінський режим, і повна відсутність незалежних доказів.
Представники "трибуналу" цинічно заявляють про "тактику випаленої землі" в Покровську, нібито санкціоновану керівництвом України.
"Однак ці слова чудово описують дії саме Росії. Армія держави-агресора за понад рік запеклих боїв за Покровськ майже повністю зруйнувала місто, вбиваючи при цьому його мешканців", - зазначили у ЦПД.
У Центрі наголосили, що запуск цієї кампанії має очевидну мету: Кремль намагається перекласти відповідальність за власні воєнні злочини у Покровську на Україну.
Нагадаємо, російські окупанти не полишають спроб окупувати Покровськ Донецької області. Вони намагаються прорватися в північну частину міста, яка перебуває під контролем Сил оборони України.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв про те, що росіяни підтягують резерви до Покровська.
Ворог використовує тактику спорадичних масованих штурмів і прихованого просування малими піхотними групами.
За нещодавніми оцінками Інституту вивчення війни, українські підрозділи досягли тактичних успіхів на Куп’янському та Покровському напрямках.