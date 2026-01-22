Как сообщили в ЦПД, российское пропагандистское образование "международный общественный трибунал" выпустило очередной "доклад" о якобы "геноциде" и "преступлениях ВСУ" в Покровске.

За громкими обвинениями стоит хорошо знакомый пропагандистский набор: вымышленный "трибунал" без всякого международного или юридического статуса, заявления российских чиновников, представляющих преступный путинский режим, и полное отсутствие независимых доказательств.

Представители "трибунала" цинично заявляют о "тактике выжженной земли" в Покровске, якобы санкционированной руководством Украины.

"Однако эти слова прекрасно описывают действия именно России. Армия государства-агрессора за более чем год ожесточенных боев за Покровск почти полностью разрушила город, убивая при этом его жителей", - отметили в ЦПД.

В Центре отметили, что запуск этой кампании имеет очевидную цель: Кремль пытается переложить ответственность за собственные военные преступления в Покровске на Украину.