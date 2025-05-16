Россия оказала услугу Эстонии: как провокации в Балтийском море сыграли против Москвы

Российские провокации в Балтийском море поспособствовали укреплению альянса по безопасности в регионе. Совет государств Балтийского моря принял историческое решение - продолжить свою деятельность и сконцентрироваться на борьбе с теневым флотом России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

Совет государств Балтийского моря (СГБ), который был на грани роспуска, решил продолжить свою деятельность и сосредоточиться на обеспечении безопасности Балтийского моря.

Это означает, что, кроме Эстонии и Финляндии, остальные восемь государств-членов Совета также начнут эффективнее бороться с произволом российского теневого флота.

Эта новость дает Эстонии надежду, что количество российских танкеров теневого флота, которые бесконтрольно попадают в ее экономические воды, уменьшится, а угроза для окружающей среды и подводных кабелей уменьшится.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна на встрече министров иностранных дел Совета государств Балтийского моря заявил, что все присутствующие являются государствами-членами НАТО, а большинство - кроме Норвегии и Исландии - входят в Европейский Союз