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У Київській області працює ППО: що відомо

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Понеділок 31 жовтня 2022 08:16
У Київській області працює ППО: що відомо Ілюстративне фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мешканців Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

Кулеба закликав містян залишатися в укриттях та безпечних місцях.

Наразі інші подробиці не розкриваються.

"Слідкуйте за інформацією з офіційних джерел", - додав голова ОВА.

Оновлено 8.38. За даними Кулеби, в одній з громад області - прильоти.

"Ракетна атака триває. ППО відпрацьовує цілі. Залишайтеся в укриттях! Крім того, в області застосовується обмеження електроенергії", - розповів він.

А голова Київської поліції Андрій Нєбитов показав роботу ППО в регіоні.

Нагадаємо, наразі повітряна тривога оголошена по всій території України, окрім тимчасово окупованого Криму.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив, що є інформація про масований пуск ворожих ракет. Очільник Миколаївської області Віталій Кім вказав, що частина ракет пройшла від Миколаєва на північ і північний захід.

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