Росіяни атакують Вінницьку область ракетами, працює ППО
Російські війська зранку 31 жовтня атакують Вінницьку область ракетами. У регіоні працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.
"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО", - йдеться у повідомленні.
Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Оновлено о 8:50
Глава ОВА повідомив, що збита російська ракета впала на цивільні об’єкти.
"Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що по всій Україні повітряна тривога. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про масові пуски ракет.
Водночас у Київській області працює ППО, а у столиці повідомляють про вибухи.
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