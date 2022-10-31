Росіяни атакують Вінницьку область ракетами, працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

"Вінниччина під ракетним обстрілом! Працює ППО", - йдеться у повідомленні.

Жителів закликали залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 8:50

Глава ОВА повідомив, що збита російська ракета впала на цивільні об’єкти.

"Є руйнування. Загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що по всій Україні повітряна тривога. Глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив про масові пуски ракет.

Водночас у Київській області працює ППО, а у столиці повідомляють про вибухи.

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